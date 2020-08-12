عاجل | الصحة: تسجيل 35 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا

الأربعاء 12 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، أن اجمالى الإصابات بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بلغ 12033 حالة إصابة ، متضمنة 786 حالة وفاة ، وتعافى 6282 حالة، وسجل التقرير الوبائى التراكمى حتى الأحد التاسع من أغسطس الجارى 12033حالة ، و 35 حالة جديدة، (5) حالة وفاة، و (16) حالة تعافي. وسجلت الخرطوم 24 حالة، والجزيرة (1)، الشمالية 4 حالات، وولاية البحر الأحمر 6، فيما لم تسجل 14 ولاية أى حالات جديدة. وتشير وزارة الصحة الاتحادية، الى أنها تعمل حسب البروتوكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل ، كما يعمل الفريق الاتحادى مع ادارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية . وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية وتطبيق الارشادات الوقائية ( التباعد الاجتماعى – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفورى عن حالات الاشتباه على الرقم (221) لبلاغات ولاية الخرطوم وعلى الرقم (9090) للبلاغات من كل ولايات السودان ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيس بوك.

