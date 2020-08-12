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الأربعاء 12 أغسطس 2020
أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية، فى بيان مساء أمس، أن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية رصدت أمطارا فى أيام 8 و9 و10 أغسطس على التوالى ستؤدى الى ارتفاع فى مناسيب النيل، حيث يشهد قطاع "الدمازين - سنار" ارتفاعا فى حدود (10سم)، بينما يشهد القطاع "سنار - الخرطوم" ارتفاعاً فى حدود (5 إلى 10 سم)، وقطاع "الخرطوم - شندى" سيشهد ارتفاعا فى حدود (5 إلى 10سم).
وأضاف البيان، الذى نشرته وزارة الرى والموارد المائية السودانية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن قطاع "شندى - عطبرة" سيشهد ارتفاعا فى حدود (5سم)، وقطاع "خشم القربة - عطبرة سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً فى حدود (20سم)، وقطاع "عطبرة - سد مروى" سيشهد استقراراً، وقطاع "سد مروى - الدبة" سيشهد ارتفاعا فى حدود (7سم) وقطاع "الدبة - دنقلا" سيشهد ارتفاعا فى حدود (15 إلى 20 سم).
ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. "الري": أمطار إثيوبيا تسبب ارتفاع منسوب النيل الأزرق وتحذر المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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