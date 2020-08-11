عاجل.. رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يشيد بجهود جماعة انصار السنة المحمدية

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان؛ بجهود جماعة أنصار السنة المحمدية ودورها في وحدة البلاد وتماسكها.



جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم بالرئيس العام لجماعة أنصارالسنة المحمدية عبد الكريم محمد عبد الكريم ودكتور محمد الأمين إسماعيل نائب الرئيس والأستاذ عبد المنعم صالح الأمين العام للجماعة ؛حيث تناول اللقاء الأوضاع بالبلاد؛ وتاكيدات الجماعة على أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام ؛ والمساهمة في جعل الحلول ممكنة تجاه كافة القضايا.

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