شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر الدكتور عبد الله ادريس الكنين والي ولاية الجزيرة اليوم القرار رقم (6 م) لسنة 2020م بإيقاف التصاديق الخاصة بالأراضي الزراعية والإستثمارية والتجارية والسكينة بولاية الجزيرة لحين اشعار آخر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف تصاديق الأراضي الزراعية والإستثمارية والتجارية والسكينة بولاية الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.