توقف مطاحن (ويتا) لعدم توفر القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد نائب المدير العام لمطاحن ويتا للغلال حسن حسين أن المصنع يعمل بطاقته القصوى لتوفير الحصة المطلوبة والبالغة 16 ألف جوال يومياً. وكشف حسين في تصريح لـ(سونا) عن توقف المطحن عن العمل غداً نتيجة لعدم وجود القمح على أن يعاود عمليات الطحن الأحد القادم، وأضاف أن القمح يتم توفيره عبر الشراء من المطاحن او صندوق الغذاء العالمي اوقمح سوداني من المخزون الاستراتيجي. واشاد بتجربة شركة الامن الغذائي في محلية الخرطوم في توزيع الدقيق للمخابز ووصف عملها انه يسير بشكل ممتاز من ناحية الاستلام والسداد.

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