شعبة المصدرين تطالب لجنة التقصي حول عودة الصادر بالحسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رحب نائب شعبة مصدري الماشية السابق مهدي الرحيمة بقرار اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بتشكيل لجنة تحقيق حول تداعيات إعادة صادر الماشية للمملكة العربية السعودية أو دول أخرى ومحاسبة المقصرين ، مشيرا لاهميته رغم التأخر في اتخاذه.

وقال الرحيمة ان القرار سيرفع الضرر الكبير الذي لحق بالمصدرين والاقتصاد السوداني ، مؤكدا الحسم في تقصي الحقائق.

ودعا الرحيمة للاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية ، الذي يمثل ثروة قومية، حيث يمتلك السودان قرابة 108 ملايين رأس من الماشية ، تكفي حاجة البلاد والتصدير للعالم، قائلا يجب اتباع الطرق الحديثة في تربية الحيوان.

وقال إن الصادر السوداني يتمتع بجودة عالية ونوعية ممتازة ولكن للأسف خرجت اعداد كبيرة من المصدرين الحقيقيين من سوق التصدير نسبة للسياسات الجائرة والمحبطة في اجراءات الصادر ولذلك ظهرت اسماء غير معروفة.

واشار الى أن أغلب المحاجر بالولايات غير مؤهلة عدا محجر الكدرو .

وقرر اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية الأول عقب عيد الأضحى تشكيل لجنة تحقيق حول تداعيات إعادة صادر الماشية السودانية حية او لحوم للمملكة العربية السعودية أو دول أخرى ومحاسبة المقصرين.