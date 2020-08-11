“الدوحة تحاصر محاصريها”.. ورطة كبيرة للسعودية والإمارات تكشفها بلومبيرغ وهذه هي التفاصيل

الخليج 365:

يبدو أن دول الحصار لجأت إلى حيلة جديدة للمراوغة ومحاولة التملص من التزاماتها الدولية والقوانين الدولية، عقب إصدار محكمة العدل الدولية الشهر الماضي حكمها باختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في شكوى قطر الخاصة بإغلاق المجال الجوي لهذه الدول أمام الطيران القطري.

وفي هذا السياق كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقرير لها اليوم، أن دول الحصار الجائر ضد قطر بقيادة السعودية أخبرت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أن بند “الظروف الطارئة” هو سبب إغلاق المجال الجوي لهم أمام الطيران القطري.

الوكالة الأمريكية قالت إنها اطلعت على رسالة كتبها وزراء خارجية دول الحصار إلى منظمة “الإيكاو” زعموا فيها أن الإعلانات الصادرة في عام 2017 (الخاصة بفرض الحصار على قطر) تسمح لهم بمنع الطائرات المسجلة في قطر من عبور أجواءهم بموجب بند “الحرب أو حالة الطوارئ الوطنية”

وفي رده على منظمة “الإيكاو” قال جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وفق “بلومبيرغ” إن دول الحصار لم تعلن رسمياً حالة الطوارئ عام 2017، مؤكداً أن ادعاءهم دعم قطر للإرهاب هي مزاعم ” مبتذلة وتشهيرية”.

من جانبه ذكر المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، أن حظر دول الحصار مجالها الجوي على قطر سيبحث بأكتوبر المقبل.

هذا وسلطت بلومبيرغ الضوء على الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، والذي قضي برفض الاستئنافين المرفوعين من قبل كل من دول الحصار بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بالنظر في الشكوى القطرية بمنع طيرانها من عبور أجواء هذه الدول.

وقالت الوكالة إن قضية رفع الحظر الجوي على قطر، كانت محور مساعي الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة لإيجاد حل لها.

حكما مؤيدا لموقف قطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها من قبل دول الحصار السعودية والإمارات والبحرين ومصر.