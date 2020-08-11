(160) مليون جنيه (عداد) فنانة شهيرة لـ (حنة عريس)..!

الخليج 365 :

تداول ناشطون على نطاق واسع على وسائط التواصل الاجتماعي إيصال مالي لعربون حفل تحييه فنانة شهيرة هذا الشهر، بلغ (50) ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي العداد (160) ألف جنيه. واستنكر رواد مواقع التواصل القيمة العالية لأجر الفنانة، مؤكدين أن هذا الصرف البذخي من قبل (العريس) حتى وإن كان مقتدراً يؤثر على نفقات الزواج في مجتمع يعاني أصلاً من ارتفاع نسبة العنوسة. وطالب بعد الناشطين الجهات المختصة بالتدخل لتحديد أسعار مناسبة لإحياء الحفلات وتحديد الساعات حتى لا تصل الأجور لهذه الأسعار الخرافية لمناسبة لا تزيد عن الساعة ونصف.

ودافع آخرون عن الفنانة الشهيرة وقالوا هذا سوق يخضع للعرض والطلب ولمن يرغب، مؤكدين أن الفنانة لم تطرق باب أحد وعلى من يطلبها لإحياء مناسباته أن يدفع ما تحدده. وقال آخر: (لا داعي لكل هذه الضجة، فكل شيئ زاد في هذا البلد .. عينكم في الفيل وتطعنوا في ضلو).