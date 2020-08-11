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هلال الأبيض وأهلي مروي يخضعان لفحص كورونا

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شهاب محمد - الخرطوم - هلال الابيض

الخليج 365 :

تواصلت عمليات الفحص الطبي من فيروس لأندية الدوري الممتاز يوم أمس في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم 2، وذلك تحت إشراف طاقم وزارة الصحة الولائية بالعاصمة الخرطوم، وذلك في إطار إنفاذ البروتوكول الخاص بالفيفا من جانب الاتحاد السوداني لكرة القدم، إيذانا ببدء التباري الرسمي للأندية يوم 15 أغسطس، وفق البرمجة الصادرة من اللجنة المنظمة للمسابقات، وتشرف اللجنة المالية والتسويق والتلفزة في اتحاد كرة القدم السوداني برئاسة المهندس نصرالدين أحمد حميدتي، ونائبه الدكتور عبدالعزيز سعدالله، على ملف الفحوصات الطبية للأندية في الدوري الممتاز والمرحلة المشتركة، وسبق أن سجلت اللجنة عبر رئيسها صوت شكر لمقررها عبدالعظيم عيدروس لما بذله من جهد في ترتيب الكشوفات الطبية بالتنسيق مع اللجنة الميدانية التي كونها نائب رئيس الاتحاد المهندس نصرالدين حميدتي.

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