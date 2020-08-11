إكتشاف معبد أثري وسط السودان 

أكد موقع “ميديا لاين” الأمريكي، أن بعض الحفريات في منطقة الدانقيل، الواقعة بالقرب من النيل في ما يعرف الآن بوسط السودان، كشفت عن معبد لم يكن معروفًا من قبل في القرن الأول الميلادي مخصص للإله آمون.

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وتم اكتشاف آثار الحكام الأوائل هناك في كنز يتضمن تمثال الفرعون الكوشي الشهير تهارقو، هذا هو أحد الاكتشافات العديدة في (Dangeil )التي تلقى ضوءًا غير متوقع على التاريخ الافريقي من العصور القديمة إلى العصور الوسطى وما بعدها.

وبحسب صحيفة الوطن، أكد الموقع أن الدكتورة جولي أندرسون هي المسئولة عن تنسيق المجموعات السودانية والنوبية في المتحف البريطاني، ويتم التنقيب في العديد من المواقع في مصر والسودان منذ عام 1987، وتشمل اهتماماتها البحثية الحياة اليومية والثقافة المادية في وادي النيل من المحيطة.

ومنذ عام 1997، شاركت في إدارة الحفريات الأثرية في السودان مع الهيئة الوطنية للآثار والمتاحف (NCAM) في منطقة بربر العبيدية، ويتركز عملها الميداني الحالي على موقع Dangeil، والذي يقع على بعد حوالي 350 كيلومترًا شمال الخرطوم، حيث تجري أعمال التنقيب في معبد آمون الكبير، ومحيط التيمنوس والمقبرة المرتبطة به.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)