والي الشمالية :في أولى جولاتها تعفي مدراء وزارات ومؤسسات بالولاية

أصدرت والي الولاية الشمالية البروفيسور أمال محمد عز الدين عددا من القرارات قضت بانهاء تكليف مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الدكتور صابر فتحي ومدير عام وزارة المالية والقوى العاملة الأستاذ حافظ عوض الكريم ومدير عام وزارة التربية والتوجيه الأستاذ فيصل احمد محمد علي ومدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس عادل حسن ابوزيد وامين عام المجلس الاعلي للسياحة وتنسيق شئون المغتربين والمعابر الدكتور الصادق عوض محمد عبد الرسول.

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كما أصدرت والي الولاية الشمالية قرارات قضت بتعيين الاستاذ سمير سليمان صالح مديرا عاما لوزارة المالية والقوى العاملة والمهندس عبد المجيد احمد حافظ عبد الجابر مديرا عاما لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية وابوذر محمد علي إدريس مديرا عاما لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وخالد ميرغني عبد القادر حسن مدير عام لوزارة التربية والتوجيه وعفراء عثمان عبد الله الحسين امينا عاما للمجلس الاعلى للسياحة وتنسيق شؤون المغتربين والمعابر.

وبحسب سونا، أصدرت والي الولاية الشمالية قرارا قضى باعفاء مدير عام هيئة المياه والصرف الصحي المهندس حسن علي حاج الماحي وتعيين المهندس جبارة الله آدم عبد الرحمن مديرا عاما لهيئة المياه والصرف الصحي، الى ذلك أصدرت الوالي قرارا قضى باعفاء مدير عام هيئة الاذاعة والتلفزيون بالولاية الاستاذ احمد عبده إدريس احمد وتعيين الاستاذ محمد احمد ياسين محمد احمد مديرا عاما لهيئة الاذاعة والتلفزيون بالولاية الشمالية .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)