حمدوك يصدر قراراً بتعيين وكيل جديد لوزارة الخارجية

التاريخ: 11-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم بناءً على توصية وزير الخارجية المكلف قراراً بإعفاء السفير الصديق عبد العزيز عبدالله من وظيفة وكيل وزارة الخارجية، وتعيين السفير محمد شريف عبدالله وكيلاً لوزارة الخارجية. ووجه القرار وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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