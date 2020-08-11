وقف والى شمال دارفور الأستاذ محمد حسن عربي اليوم بمقر حكومة الولاية بالفاشر على كميات الوقود التي ضبطتها مباحث التموين وآلية توزيع السلع الإستراتيجية بمحلية الفاشر المعروضة للبيع عبر السوق الأسود.
وأثنى الوالي على الأدوار الطليعية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وآلية السلع الإستراتيجية لتنفيذ موجهات حكومة الولاية الخاصة بضبط السلع الإستراتيجية، موجها في هذا الخصوص بضرورة تشديد الرقابة ومحاكمة المخالفين وفق قانون الطوارئ ومنع تسريب السلع الوقود.
وببحسب سزنا، كان والي شمال دارفور قد أصدر قررا اليوم قضى بإلغاء تصاديق الطوارئ وكافة التصاديق الخاصة بجميع السلع الإستراتيجية لجميع الأغراض، بما في ذلك الوقود الزراعي، ووجه الوالي عوضا عن ذلك بإصدار تلك التصاديق عبر مكتب الوالي.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط كميات من الوقود المعروض للبيع عبر السوق السوداء بالفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.