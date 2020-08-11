ضبط كميات من الوقود المعروض للبيع عبر السوق السوداء بالفاشر

وقف والى شمال دارفور الأستاذ محمد حسن عربي اليوم بمقر حكومة الولاية بالفاشر على كميات الوقود التي ضبطتها مباحث التموين وآلية توزيع السلع الإستراتيجية بمحلية الفاشر المعروضة للبيع عبر السوق الأسود.

وأثنى الوالي على الأدوار الطليعية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وآلية السلع الإستراتيجية لتنفيذ موجهات حكومة الولاية الخاصة بضبط السلع الإستراتيجية، موجها في هذا الخصوص بضرورة تشديد الرقابة ومحاكمة المخالفين وفق قانون الطوارئ ومنع تسريب السلع الوقود.

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وببحسب سزنا، كان والي شمال دارفور قد أصدر قررا اليوم قضى بإلغاء تصاديق الطوارئ وكافة التصاديق الخاصة بجميع السلع الإستراتيجية لجميع الأغراض، بما في ذلك الوقود الزراعي، ووجه الوالي عوضا عن ذلك بإصدار تلك التصاديق عبر مكتب الوالي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)