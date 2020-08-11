عاجل.. تعرف على إجمالي حالات كورونا بالسودان

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (35) إصابة جديدة بفيروس كورونا، و(5) حالة وفاة و(16) حالة تعافي.

وسجلت ولاية الخرطوم (24) اصابة جديدة والجزيرة حالة واحدة، (4) إصابات في الشمالية و(6) اصابات في البحر الأحمر. وارتفع عدد الإصابات إلى (12033) منذ بداية الجائحة في البلاد، متضمنة (786) حالة وفاة. Advertisements وأشار التقرير الى ان إجمالي العينات المفحوصة بلغت (271) عينة والمفحوصة لاول مرة بلغت (271) عينة.

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