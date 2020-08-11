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رئيس الوزراء يشيد بدور المنظمات والهيئات الدولية العاملة في السودان

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الثلاثاء 11 أغسطس 2020

رئيس الوزراء يشيد بدور المنظمات والهيئات الدولية العاملة في السودان

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متابعات - اخبار الخليج 365

أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أن التغيير في السودان هو تغيير عميق ومبني على تقديم أنموذج سوداني للاستقرار والتنمية.

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جاء ذلك في اجتماعه اليوم الذي انعقد اسفيرياً مع منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني الدولية وذلك بحضور وزير العدل د.نصر الدين عبد الباري، ووزير الخارجية المكلف الدكتور عمر قمر الدين، وعضو التنسيقية المركزية للحرية والتغيير المهندس خالد عمر يوسف، وأعضاء من مكتب  رئيس الوزراء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار ترسيخ منهج الحكومة الانتقالية في الانفتاح وتعزيز التواصل مع العالم.

‎وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي ظلت تضطلع به المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجالات حقوق الانسان والحقوق المدنية والتنمية واستمرارها في الوقوف مع السودان ودعم قضايا التحول الديمقراطي والعدالة والسلام والتنمية. 

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