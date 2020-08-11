حمدوك يؤكد دعم الحكومة الاتحادية لحملة نظافة ولاية الخرطوم

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الثلاثاء 11 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك على الخطة النهائية لانطلاقة حملة نظافة ولاية الخرطوم التي ستبدأ يوم غدٍ الأربعاء وتمتد لمدة (١٥) يوماً وتستهدف كافة محليات الولاية، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء والي ولاية الخرطوم الأستاذ ايمن خالد نمر بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس.
وأوضح والي الخرطوم أنه أطلع رئيس الوزراء على رؤية واستراتيجية حكومة ولاية الخرطوم لاستدامة واستمرار النظافة بعد نهاية الحملة، مبيناً أن استراتيجية الولاية تهدف إلى مواصلة النظافة وتجميل العاصمة وإيجاد بيئة صحية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً في هذا الصدد إلى أن رئيس الوزراء أكد استعداد الحكومة الاتحادية لدعم حكومة الولاية ومدها بكل ماتحتاجه، مضيفاً أن رئيس الوزراء أكد أيضاً أهمية الحملة التى تهدف إلى تضافر وتكامل الجهود مابين السلطة الانتقالية وحكومة الولاية والقوات النظامية ولجان التغيير والخدمات ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة العمل الجماعي.
وقال والي الخرطوم أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع في الولاية، وأمن على أهمية العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية والولائية لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وبرامج ومشروعات الحكومة.
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