عاجل.. 81 قتيلا في اشتباكات بين مسلحين وقوات حكومية بجنوب السودان

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال متحدث باسم الجيش في جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، إن 81 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في منطقة ولاية واراب، وذلك بعد قتال عنيف وقع بين مسلحين وقوات حكومية كانت تنفذ عملية لنزع السلاح.



وقال المتحدث لول رواي كوانج لرويترز: إن الاشتباكات اندلعت بداية الأسبوع بعد أن بدأت مجموعة من الشباب المسلحين في منطقة تونج الكبرى الاشتباك مع قوات الأمن.

وأضاف أن سبب اندلاع القتال لم يتضح على الفور، مضيفا أن تحقيقا قد بدأ في الواقعة.

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وتابع كوانج: ”من بين القتلى 55 من أفراد قوات الأمن و26 مدنيا، كما أصيب 31 آخرون من قوات الأمن“، وأضاف أن هذه الأعداد قد تشهد ارتفاعا.

وأضاف أنه جرى نقل المصابين من قوات الأمن جوا إلى المستشفى العسكري في العاصمة جوبا لتلقي العلاج، وأن الأوضاع في المنطقة عادت للهدوء مرة أخرى مع استعادة السلطات للنظام.

وأطلقت الحكومة الوطنية، التي تشكلت هذا العام بعد اتفاق لإنهاء نزاع اندلع عام 2013، عملية لنزع السلاح في مقاطعة تونج الشهر الماضي.

وقالت: إن الميليشيات المسلحة هي التي تحرك العنف بين الطوائف في المنطقة.