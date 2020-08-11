استئناف الرحلات بين الخرطوم والمطارات الولائية عدا دنقلا ومروى

التاريخ: 11-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اصدرت سلطة الطيران المدنى اليوم قراراً باستئناف الرحلات الجوية الداخلية بين مطار الخرطوم الدولى والمطارات بولايات السودان المختلفة عدا مطارى دنقلا ومروى وذلك اعتبارا من يوم 14 أغسطس الحالى. Advertisements وبحسب سونا،اصدرت السلطة نشرة بذلك للطيارين(نوتام) ودعت الى التقيد بالبرتوكولات الصحية والاجراءات الطبية المعلنة من قبل اللجنة العليا للطوارئ الصحية مثل ارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم للركاب والمشغلين. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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