أظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل ناشطون عبر مواقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك) ثلاثة من ذوي الإحتياجات الخاصة (مكوفين) يدندنون بأغنية ممنوع من السكر للفنان الشاب طه سليمان. وبحسب متابعات (أخبار الخليج 365) فقد رد طه سليمان معلقاً عبر حسابه الشخصي بـ(فيس بوك)، على الفيديو المتداول من قبل الناشطون قائلاً صدق قائل مقولة (نظر القلب أصدق من نظر العين) سعدت جدا بمشاركتكم تقديم أغنية (ممنوع من السكر). Advertisements كما ابدا سعادته بمشاركتهم في تقديم تلك الأغنية التي وجدت حظها من القبول. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: كيف علق طه سليمان على أغنية ممنوع من السكر التي دندن بها مكفوفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.