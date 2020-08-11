أظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل ناشطون عبر مواقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك) ثلاثة من ذوي الإحتياجات الخاصة (مكوفين) يدندنون بأغنية ممنوع من السكر للفنان الشاب طه سليمان.
وبحسب متابعات (أخبار الخليج 365) فقد رد طه سليمان معلقاً عبر حسابه الشخصي بـ(فيس بوك)، على الفيديو المتداول من
قبل الناشطون قائلاً صدق قائل مقولة (نظر القلب أصدق من نظر العين) سعدت جدا بمشاركتكم تقديم أغنية (ممنوع من السكر).
كما ابدا سعادته بمشاركتهم في تقديم تلك الأغنية التي وجدت حظها من القبول.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: كيف علق طه سليمان على أغنية ممنوع من السكر التي دندن بها مكفوفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.