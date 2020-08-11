مباحث حماية المستهلك تضبط لحوماً فاسدة لعدد (100) رأس من الماشية

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تمكنت مباحث حماية المستهلك من من ضبط كمية لحوم فاسدة بلغت “100” رأس من الماشية “عجول” .

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة، أن خلفية البلاغ تعود لتوافر معلومات عن نشاط لعدد من تجار اللحوم في تخزين وبيع اللحوم الفاسدة، فتم تكليف فريق مختص برفقة ممثلي وزارة الثروة الحيوانية وإدارة الصحة.

وبحسب صحيفة السوداني،أسفر التفتيش عن ضبط عدد من المخالفات، منها “340” قطعة لحوم مختلفة الأوزان مجمدة داخل ثلاجتين. وباشرت الشرطة إجراءات البلاغ.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)