إتحاد الكرة يخاطب المفوضية رسمياً لتفتيش أمواله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم عبر الأمانة العامة المفوضية الاتحادية لهيئات الشباب والرياضة، وفقاً لتوجيه رئيس الاتحاد، واستناداً إلى المادة (19-د) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2016 الساري حالياً، يطلب الاتحاد إرسال وفد من المفوضية لتفتيش أمواله، وذلك في إطار الشفافية وتمليك المعلومات للرأي العام. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تم إرسال الخطاب ممهوراً بتوقيع الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم.

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