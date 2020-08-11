شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت الأستاذة عائشة موسي السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي خلال لقائها اليوم بمكتبها بالقصر الجمهوري الاستاذة هاجر إسماعيل عبد الرحمن مدير مركز يونس للأطفال والأسرة،دعمها ورعايتها للمركز حتى يتمكن من تحقيق أهدافه وغاياته في مجال رعاية الأسرة والطفل .

وأوضحت الاستاذة هاجر في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق الي تذليل المعوقات التي تواجه المركزوخططه خلال الفترة االمقبلة ، خاصة تفعيل الاتفاقية بين المركز ووزارة الرعاية الإجتماعية. وأعربت الاستاذة هاجرعن شكر وتقدير أسرة مركز يونس للأطفال والأسرة للأستاذة عائشة موسي لتجاوبها ودعمها ومساندتها لقضايا المركز. التيار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو مجلس السيادة الانتقالي تؤكد دعمها لمركز يونس للأطفال والأسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.