حظر التجوال الشامل بولاية البحر الأحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر والي ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراي أوهاج، أمر طوارئ رقم (8) لسنة 2020م، بفرض حظر التجوال الشامل بمحلية بورتسودان وينص القرار على فرض حظر التجوال بمحلية بورتسودان بحدودها الجغرافية، ويشمل كل المؤسسات بالقطاع العام والخاص والهيئات بالمحلية، ويستثنى منه العاملون بالحقل الصحي وهيئة الإذاعة والتلفزيون والعاملون بطوارئ هيئة المياه والكهرباء.

وجاء أمر الطوارئ رقم (8) استناداً على القرار رقم (260) والخاص بتعيين ولاة الولايات، ووفقاً للاعتماد الصادر بالمرسوم الدستوري رقم 6/ 2020م الصادر من رئيس مجلس السيادة على قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997م ونسبة للأحداث الدامية التي تشهدها محلية بورتسودان.

ووجه القرار بتطبيق جميع العقوبات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997م، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه اليوم (11 أغسطس 2020م).

جريدة التيار