حمدوك يعين وكلاء للصناعة والتجارة بوزارة الصناعة والتجارة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي د.عبدالله حمدوك، وبناءً على توصية وزير الصناعة والتجارة الإتحادي قراراً بتعديل مسمى وكيل وزارة الصناعة والتجارة ليكون وكيل التجارة بوزارة الصناعة والتجارة بمستوى القطاع الأول الخاص وتعيين السيد /محمد علي عبد الله، عليها، وشمل القرار إنشاء وظيفة بمستوى القطاع الأول الخاص بمسمى وكيل وزارة الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة وتعين السيد/ إسماعيل شمس الدين الشافعي، عليها

وتأتي الخطوة إستكمالاً لخطة الوزارة في الاهتمام بالقطاع الصناعي وتطويره

ووجه القرار وزارات الصناعة والتجارة والمالية والتخطيط الإقتصادي والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.

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