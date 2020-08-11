الصحة: تسجيل (35) إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (35) إصابة جديدة بفيروس كورونا، و(5) حالة وفاة و(16) حالة تعافي.

وسجلت ولاية الخرطوم (24) اصابة جديدة والجزيرة حالة واحدة، (4) إصابات في الشمالية و(6) اصابات في البحر الأحمر.

وارتفع عدد الإصابات إلى (12033) منذ بداية الجائحة في البلاد، متضمنة (786) حالة وفاة.

واشار التقرير الى ان إجمالي العينات المفحوصة بلغت (271) عينة والمفحوصة لاول مرة بلغت (271) عينة.

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