استئناف الرحلات الجوية الداخلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت سلطة الطيران المدنى اليوم قراراً باستئناف الرحلات الجوية الداخلية بين مطار الخرطوم الدولى والمطارات بولايات السودان المختلفة عدا مطاري دنقلا ومروي وذلك اعتبارا من يوم 14أغسطس الحالى. واصدرت السلطة نشرة بذلك للطيارين (نوتام) ودعت الى التقيد بالبرتوكولات الصحية والاجراءات الطبية المعلنة من قبل اللجنة العليا للطوارئ الصحية مثل ارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم للركاب والمشغلين.

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