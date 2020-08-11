محامية كويتية تنفجر غاضبة وتطالب بتكويت الوظائف وتعديل التركيبة السكانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت المحامية الحقوقية، دلال الملا، والتي تُطالب بتكويت الوظائف وتعديل التركيبة السكانية في الكويت، حقيقة الأنباء التي يجري تداولها حول احتجازها بأمر من النيابة العامة والتحقيق معها.

وقالت الملا، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “حسابي تسكر من قبل إدارة توتير بسبب هجوم مكثف من الخارج مطالبين بإغلاق حسابي يدعون إني أنادي بالعنصرية”، وذلك في إشارة للذباب الإلكتروني الذي تعمد الهجوم على الكويتيين خلال الفترة الماضية.

وأضافت الملا: “أنا مطالبي واضحة هي تكويت الوظائف وتعديل التركيبة السكانية، لا للمستشار الوافد هذا الهشتاق كان سبب في استفزازاهم ما راح نسكت، والهشتاق الثاني لا للاحتلال المبطن”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع حديث المحامية الكويتية، مؤكدين على أن مطالبها مشروعة ويجب دعمها من كافة فئات المجتمع في الكويت