اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بوتين يعلن عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

0 نشر
-- 0 تبليغ

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس في العالم.
وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية “فيديو كونفرنس”: “بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم”.
وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: “أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة”.
وقال الرئيس الروسي، إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.
وتابع خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: “آمل أن نتمكن من بدء الإنتاج الضخم لهذا الدواء في المستقبل القريب”، مشددا على أن التطعيم يجب أن يكون “طوعيا” حتى يتمكن كل من يرغب في ذلك من الاستفادة من إنجازات العلماء الروس.
وأضاف بوتين: “أعلم أن العمل على لقاحات من هذا النوع في روسيا مستمر في مؤسسات أخرى، أتمنى النجاح لجميع المتخصصين. يجب أن نكون ممتنين لأولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة الأولى، وهي مهمة جدا لبلدنا، وللعالم بأسره”.

RT

المادة السابقةالاتحاد الأوروبي: مستعدون لاتخاد إجراء كرد فعل على “أفعال أنقرة في المتوسط”
المقالة القادمةاليونان تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل لبحث التوتر مع تركيا
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يعلن عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا