الاتحاد الأوروبي: مستعدون لاتخاد إجراء كرد فعل على “أفعال أنقرة في المتوسط”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في البحر المتوسط بعد إعلان تركيا مواصلة عمليات التنقيب في المتوسط.

أمستردام -سبوتنيك. ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه يدعم قبرص واليونان وعلى استعداد اتخاذ إجراءات كرد فعل على أفعال أنقرة في المتوسط.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، في إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء: “نحن نتفق أن الوضع في البحر المتوسط مقلق للغاية ويجب حله بالتفاوض وليس من خلال خطوات تزيد من التوترات”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يقف بجانب قبرص واليونان لا شك في ذلك”، مشيرًا: “وافق وزراء الخارجية في اجتماعهم الأخير على زيادة الانخراط بمفاوضات مع تركيا وأيضا على التجهز على خيارات لسن إجراءات كرد فعل لأفعال تركيا في البحر المتوسط”.