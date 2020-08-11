عاجل.. إعلان حظر التجوال بمحلية بورتسودان

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي أوهاج، أمر طوارئ رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠م والخاص بفرض حظر التجوال الشامل بمحلية بورتسودان.

وينص القرار بفرض حظر التجوال بمحلية بورتسودان بحدودها الجغرافية ويشمل كل المؤسسات بالقطاعين العام والخاص والهيئات بمحلية بورتسودان. Advertisements يُستثنى من هذا الأمر العاملون بالحقل الصحي وهيئة الإذاعة والتلفزيون والعاملون بطوارئ هيئة المياه والكهرباء. ويأتي أمر الطوارئ رقم (٨)، استناداً على القرار رقم ٢٦٠ والخاص بتعيين ولاة الولايات ووفقاً للاعتماد الصادر بالمرسوم الدستوري رقم ٦ /٢٠٢٠م الصادر من رئيس مجلس السيادة على قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة ١٩٩٧م، ونسبة للأحداث الدامية التي تشهدها محلية بورتسودان. تُطبق جميع العقوبات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة ١٩٩٧م ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه الموافق اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس لسنة ٢٠٢٠م.

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