شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ارتكب أفدح الأخطاء التي شهدتها أمريكا خلال العقود الماضية، وذلك حول العلاقة الدبلوماسية مع إيران.
ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن ربيعي، قوله: “ترامب كانت لديه فرصة أربع سنوات ليتخذ مسارا صحيحا وقانونيا وينتهج دبلوماسية ناجحة مع إيران”.
وتابع ربيعي: “ترامب حتى لو فاز بفترة رئاسية ثانية فإنه لن يستطيع التوصل إلى اتفاق مع إيران ما دام يواصل سياسة الضغوط القصوى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأضاف: “إذا استمرت سياسة العداء ضد الشعب الإيراني فسيستمر بالمقاومة القصوى مهما تطلب الأمر”.
وتابع: “أمريكا خرجت علنا من الاتفاق النووي، وما لم تعد إلى الاتفاق بشكل كامل وتفي بجميع التزاماتها، فليس لها حق الاعتراض على نص الاتفاق، كما لا تمتلك الأحقية ليقف مجلس الأمن إلى جانبها في مشروع القرار”، وذلك تعليقا على محاولات واشنطن تمديد الحظر التسليحي المفروض على إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: ترامب ارتكب أفدح الأخطاء التي شهدتها أمريكا خلال العقود الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.