إيران: ترامب ارتكب أفدح الأخطاء التي شهدتها أمريكا خلال العقود الماضية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ارتكب أفدح الأخطاء التي شهدتها أمريكا خلال العقود الماضية، وذلك حول العلاقة الدبلوماسية مع إيران.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن ربيعي، قوله: “ترامب كانت لديه فرصة أربع سنوات ليتخذ مسارا صحيحا وقانونيا وينتهج دبلوماسية ناجحة مع إيران”.

وتابع ربيعي: “ترامب حتى لو فاز بفترة رئاسية ثانية فإنه لن يستطيع التوصل إلى اتفاق مع إيران ما دام يواصل سياسة الضغوط القصوى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف: “إذا استمرت سياسة العداء ضد الشعب الإيراني فسيستمر بالمقاومة القصوى مهما تطلب الأمر”.

وتابع: “أمريكا خرجت علنا من الاتفاق النووي، وما لم تعد إلى الاتفاق بشكل كامل وتفي بجميع التزاماتها، فليس لها حق الاعتراض على نص الاتفاق، كما لا تمتلك الأحقية ليقف مجلس الأمن إلى جانبها في مشروع القرار”، وذلك تعليقا على محاولات واشنطن تمديد الحظر التسليحي المفروض على إيران.