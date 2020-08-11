شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية أن المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي بين إثيوبيا ومصر والسودان تأجلت إلى أسبوع بناء على طلب السودان.
وذكرت الخارجية في بيان صحفي، أمس الاثنين، أنه كان من المتوقع أن تقدم الدول الثلاث تقريرا إلى رئيس الاتحاد الأفريقي في غضون أسبوعين منذ اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي الذي عقد في 24 يوليو/تموز 2020، لكن مر أسبوعان دون مفاوضات فعلية بسبب طلب مصر والسودان تأجيل الاجتماعات.
وأوضح البيان أن “إثيوبيا لا تزال ملتزمة بالمفاوضات الثلاثية لأن الاتفاق التفاوضي هو الخيار الوحيد”.
سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا تصدر بيانا بشأن توقف مفاوضات سد النهضة وتكشف “الحل الوحيد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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