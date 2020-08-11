“البوشي” تكوّن لجنة لاعتماد (بروتوكول) عودة الأنشطة الرياضية

أصدرت وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية المهندسة ولاء البوشي أمس قراراً بتكوين لجنة لمراجعة واعتماد بروتوكول عودة الأنشطة الرياضية الذي أعدته الوزارة في وقت سابق. وضمت اللجنة ممثلين للوزارة إلى جانب ممثل لوزارة الصحة الاتحادية وممثلين للجنة الأولمبية والاتحادات غير الأولمبية واللجنة البارالمبية.

Advertisements

وجاء ضمن تكليف اللجنة تقديم رؤية فنية لوضع مواقيت عودة الأنشطة الرياضية إلى جانب مراجعة واعتماد بروتوكول عودة الأنشطة الرياضية الفردية والجماعية مع ضرورة احتوائه على إرشادات لكيفية تنفيذ الإجراءات الوقائية تحت ظل جائحة كورونا ومراقبتها، على أن يتم رفع التصور للوزارة خلال أسبوع.

وبحسب صحيفة الصيحة، على ضوء هذا القرار بات تأجيل انطلاقة الدوري الممتاز وكأس السودان في حكم المؤكد بعد أن حدد الاتحاد العام في وقت سابق 14 أغسطس لانطلاقة المنافسات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)