إبادة لحوم ما يقارب (120) ثوراً بالخرطوم

وجهت نيابة حماية المستهلك بإبادة كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة ما يقارب (120) ثوراً، بلغت قيمتها ثلاثة مليارات جنيه، تم ضبطها بثلاجات اللحوم بالسوق المركزي بالخرطوم، من قبل فريق مشترك من شرطة حماية المستهلك وشرطة السوق المحلي، وتم عرضها للفحص الطبي الذي أثبت بأنها فاسدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الصحية،.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أوقفت النيابة أصحاب الثلاجات الذين دون في مواجهتهم عدداً من البلاغات لمخالفة قانون حماية المستهلك، وقانون المواصفات والمقاييس وأخضعوا للتحقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)