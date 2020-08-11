الملحق الديني التركي يزور مجمع الفقه الإسلامي

التاريخ: 11-أغسطس-2020
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استقبل رئيس مجمع الفقه الإسلامي دكتور عبد الرحيم آدم سليمان الملحق الديني التركي دكتور مصطفى داداش.
واستعرض رئيس المجمع مهام مجمع الفقه الإسلامي مشيراً إلى أن مهمتهم في أولويات قضايا المجمع الفقهية تقديم النموذج الوسطي المعتدل، مبيناً أن المجمع بصدد وضع منهجية للفتوى تعتمد على الاجتهاد الجماعي والسعي لحوسبة الفتوى وتحويل أمهات الكتب في المذاهب الفقهية إلى تطبيقات الكترونية.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، رحب رئيس المجمع بالزيارة مؤكداً التعاون المشترك في مختلف القضايا الفقهية ذات الصلة بحياة المسلمين. واشار داداش إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدين في الشأنين العلمي والديني مقترحا قيام ندوة مشتركة في تركيا بين مجمع الفقه الإسلامي السوداني ومجمع الفقه الإسلامي التركي تتناول الندوة القضايا المطروحة وفقه النوازل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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