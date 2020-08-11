سميرة دنيا تخطف الأضواء على الشاشة الزرقاء

سجلت الفنانة سميرة دنيا حضوراً متميزاً وأنيقاً على قناة النيل الأزرق ضمن برمجتها لعيد الأضحى المبارك من خلال سهرة خاصة ومختلفة حملت عنوان (بمزاج) بمشاركة الدكتور معاذ شرفي والأستاذ محمد فاروق عفيفي القنصل الفخري للتشيك. وتناولت السهرة الجمال في الحياة من خلال السلوك والتعامل وأهميته في خلق أسلوب تعامل يتصف بالرقي، وأبدعت سميرة دنيا في تقديم أغنياتها الخاصة والمسموعة بعد غياب عن الشاشة الزرقاء بمصاحبة أوركسترا كبيرة أجادت الأداء ،وحظي ظهور سميرة في العيد بترحاب وقبول كبيرين وطالب عدد من المشاهدين إعادة السهرة التي قدمت أول أيام العيد.

السهرة من إعداد نازك مرجي وتقديم نجود حبيب وإخراج خالد بابكر،وأبدت الفنانة سميرة دنيا سعادتها بالإطلالة عبر الشاشة الزرقاء بعد غيبة، مشيرة بحسب صحيفة السوداني، إلى أنها ستفاجئ جمهورها بأغنيات جديدة علي رأسها ( مابحتاج طبيب ) لإسحق الحلنقي وألحان عماد يوسف وأغنية الفراق كلمات الشاعر الأستاذ محمد يوسف موسى وألحان عماد يوسف وأغنية مفاجأة هي ( الليلة بتكلم ) من كلمات أمجد حمزة وألحان عماد يوسف ،وأشارت إلى أهمية التعامل مع الأجيال المختلفة مداً لحبال التواصل وإحداث التنوع المطلوب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)