نعاه رئيس الوزراء ..البلاد تودع جراح القلب والموسيقار بروفيسور علي نور الجليل

ودعت البلاد البروف والموسيقار د. علي نور الجليل أحد أميز جراحي القلب الذي أسلم الروح لبارئها بالمملكة المتحدة بمدينة مانشستر.

عرف الراحل باهتماماته الفنية والموسيقية فهو يعتبر أحد المؤسيين لفرقة جاز الفنان شرحبيل أحمد، نعاه عدد كبير من زملائه الأطباء والأهل والأصدقاء وعدد من الموسيقيين.

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فيما نعاه رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك في حسابه على فيس بوك وقال بحسب صحيفة السوداني:(فجعت بلادنا بفقدان الدكتور علي نورالجليل أحد أميز المتخصصين السودانيين في جراحة القلب، والذي انتقل إلى جوار ربه بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة.

إلى جانب إسهامات الفقيد المهنية والعلمية في مجال الطب ،عرف كذلك بإسهاماته المتميزة في الدفاع عن القضايا الوطنية السودانية في حله وترحاله ومن خلال دوره في تأسيس الهيئة النقابية للأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة وعمله الصبور لاستعادة الديمقراطية وتأسيس دولة العدالة في السودان. ترك الفقيد الراحل بصماته الواضحة في مجال الثقافة والموسيقى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)