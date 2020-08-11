والي سنار يتعهد بحل أزمتي الغاز والوقود بالولاية

تعهد والي ولاية سنار الماحي محمد سليمان، بحل أزمتي الغاز والوقود بالولاية في وقتٍ قريب. والتأم صباح أمس “الإثنين” اجتماع بين والي ولاية سنار الماحي سليمان ووكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد، وعدد من طاقمه الوزاري. Advertisements وقال الماحي بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن الاجتماع ناقش انسياب المواد البترولية للولاية وأهمية توفيرها، بجانب زيادة حصص المواد البترولية، بنزين، جازولين، والغاز. وأضاف: بذلنا جهداً مقدراً في زيادة حصص المواد البترولية وفق تعديل الاحصاءات السابقة بأرقام جديدة وحقيقية، وهي بشريات أبعثها لمواطني الولاية بحل أزمتي الغاز والوقود في القريب العاجل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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