اشتباك وضرب بالأيادي أمام مخابز بالكلاكلة احتجاجاً على الأوزان

شهد عدد من المخابز بمنطقة الكلاكلات عراكاً بين المواطنين أثناء انتظارهم لساعات طويلة في صفوف الخبز وانتهائه دون أن يحصلون على حصتهم، فيما نشب خلاف حاد بين المواطنين وعمال مخبز بمنطقة الكلاكلة الوحدة بسبب التلاعب في أوزان الخبز وزيادة السعر، فيما بلغ الغضب لعدد من المواطنين بولاية الجزيرة أشده وذلك بعد أن ارتفع سعر الخبز إلى خمس جنيهات مع صغر حجمه ليصل الغضب إلى مرحلة العراك بالأيدي وإغلاق المخبز.

من جانبها الزمت وزارة الصناعة والتجارة أصحاب المخابز بولاية الخرطوم بحسب صحيفة السوداني، ألزمتهم بوضع ميزان رقمي في مكان بارز يتيح للمستهلكين التأكد من أوزان الخبز وحددت الوزارة قطعة الخبز زنة (٤٠)جراماً بواحد جنيه و (٨٠-٩٠) جراماً بجنيهين ودعت الوزارة المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي مخبز يتلاعب بأوزان الخبز.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)