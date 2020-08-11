الهيئة الاستشارية للهلال تسلم شداد (11) مرشحاً للجنة التطبيع

تسلم الدكتور كمال شداد نهار أمس، من وفد الهيئة الاستشارية لنادي الهلال قائمة ترشيح تضم (11) شخصاً من أجل الترشيح في لجنة تطبيع لإدارة النادي، بعد أن أنتهت فترة مجلس الإدارة الحالي بقيادة أشرف الكاردينال، وأبلغ وفد الاستشارية شداد بالاعتذار النهائي لأشرف الكاردينال عن المواصلة.

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من جانبه، شكر رئيس الاتحاد وفد نادي الهلال على الجهود وأكد أنهم يتلقون عدداً من القوائم حالياً، وسيقومون باختيار لجنة تطبيع توافقية وليست خلافية، من خلال الترشيحات الواردة بعد دراسة ومتابعة، وذلك في فترة قد لا تتجاوز الأسبوع.

وأضاف البروف شداد بحسب صحيفة المواكب، أن الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم سيتواصل مع المكتب التنفيذي لنادي الهلال، لتكليف رئيس المكتب – أو أعلى موظف – بتصريف شؤون النادي خلال الفترة الحالية، إلى حين إعلان لجنة التطبيع التي ستقود النادي بمهام محددة في فترة زمنية محددة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)