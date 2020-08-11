إقبال كثيف على سوق (القانص)

رصدت مصادر إقبالاً كثيفاً على سوق الجوالات بالكلاكلة، وهو سوق داخل سوق مشهور باسم سوق(القانص) أو سوق المواسير للهواتف الذكية المستعملة. ويمارس داخل السوق البيع والاستبدال والمقايضة وتتم فيه عمليات البيع بسرعة ودون نقاشات كثيرة مع انعدام الضمانات وعزا بعضهم بحسب صحيفة السوداني، الإقبال الكثيف على هذا السوق رغم خطورته بسبب انخفاض أسعار الهواتف مع ظروف الحياة الصعبة وأغلب الزبائن من محدودي الدخل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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