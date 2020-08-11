عاجل.. السفراء الجدد: مرحلة جديدة لعلاقات السودان الخارجية

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

توجه عدد من سفراء السودان الذين جرى ترشيحهم مؤخرا لعدد من الدول في اطار الحركة النشطة والدؤوبة التي انتظمت اروقة وزارةالخارجية هذه الايام و هي تنطلق في اتجاه استيعاب التغيير الذي حدث بالبلاد وعكسه على كافة المستويات خارجيا.



وهناك عدد من سفراء السودان الجدد سيباشرون العمل في محطات خارجية مهمة ظلت شاغرة لعدة اشهر بل ان بعضها ظل شاغرا حتى قبل قيام الثورة ونجاحها.

ووصل السفير نور الدين سآتي سفير السودان في واشنطن إلى العاصمة الأمريكية الاسبوع الماضي ليكون اول سفير سوداني هناك منذ العام ١٩٩٨ حيث ظلت السفارة تعمل على مستوى قائم بالأعمال طوال تلك الفترة لحين اتفاق البلدين على ترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفراء أواخر العام الماضي حيث أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو أن بلاده قررت تبادل السفراء مع السودان بترفيع التمثيل الدبلوماسي من قائم بالأعمال إلى درجة سفير.ومن المتوقع ان تسمي الإدارة الأمريكية سفيرا لها في السودان الفترة المقبلة.

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في ذات الاطار وصل الى القاهرة السفير محمد الياس سفير السودان المرشح لدى مصرومندوب السودان الدائم لدى الجامعة العربية وقدم أوراق اعتماده للأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط مندوبا دائما للسودان للجامعة العربية وظلت السفارة السودانية في القاهرة تعمل على مستوى القائم بالأعمال منذ ديسمبر ٢٠١٨.

فيما توجه السفير جمال الشيخ أحمد عثمان امس الاثنين الى أديس ابابا لتسلم مهامه سفيرا السودان لدى أثيوبيا ومندوبا دائما لدى الاتحاد الإفريقي وكذلك مندوبا للسودان في المفوضية الاقتصادية لأفريقيا،وقد ظلت السفارة تدار على مستوى قائم لأعمال منذ أبريل ٢٠١٩.

كما وصل السفير عادل بشير الأحد الماضي الى الرياض بالمملكة العربية السعودية التي ظلت تعمل على مستوى قائم لأعمال منذ أبريل ٢٠١٩، ووصل السفيرعبد الرحيم الصديق سفير السودان لدى دولة قطر الاسبوع الماضي وقدم نسخة من أوراق اعتماده امس الاثنين لوزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر حيث ظلت السفارة على مستوى قائم باعمال منذ أغسطس ٢٠١٩.

ومن المتوقع ان يغادر في الأيام القادمة سفراء السودان الجدد لكل من تركيا والكويت والبرازيل وبلجيكا والاتحاد الاوروبي.

وتأتي هذه التحركات النشطة للدبلوماسية السودانية وتولي السفراء مهام ادارة البعثات وفقاً لتوجهات الحكومة الانتقالية لدعم علاقات السودان الخارجية وبدء مرحلة جديدة في العلاقات تقوم على خدمة المصالح المشتركة بين السودان وتلك الدول.