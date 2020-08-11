في خاطركم بس !.. بقلم الفاتح جبرا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من يصدق أن السودان الذي نعرفه سوف تكون واحدة من أهم مشكلات مواطنيه هي الأكل … نعم الأكل (الواااحد ده) فقد صار ما يأكله الفرد (العادي) يكلفه ما يقارب دخله (ولو مغالط جيب ليك ورقة وقلم) ، صارت أسعار مستلزمات الأكل مرهقة لكثير من ميزانيات الأسر، كيف لا وقد قارب سعر كيلو الضان (المليون) جنيه (غير باقي حاجاتو) ، وبالمناسبة للحوم أضرار عدة (غير ضرر الجيب) فقد ثبت بأن معظمها سبب أساس في زيادة (الكوليسترول) وضيق الشرايين وحاجات تاااني .. ووكت الكلام جاب الكلام فقد اجتهد (العبد لله) في حصر بعض الأضرار التي تسببها بعض الأغذية حتى لا تتأسف على عدم مقدرتك على شرائها .

• السكر الأبيض:

سعرو كل يوم بيزيد.. السكر ماده قاتلة.. إذ أنه عند احتراقه داخل الجسم يقوم بتدمير كميات لا بأس بها من فيتامين «ب» هذه الفيتامين الذي يعمل على تحسين عمليات هضم وامتصاص الأغذية وبالتالي نقصه يؤدي إلى ضعف البنية والاضطرابات العصبية والعضلية والصداع والشعور بالأرق والقلق النفسي والكآبة والضجر.. (يلا خلونا نخلي السكر احتمال الكآبة والنفسيات دى تروح ) !

• الرغيف:

الرغيفة بقت (عاوزة ليها مايكروسكوب).. خمسين رغيفة ما تشبع ليها (طفل) ، ومع كده كل يوم بي سعر جديد (ده لو إتلقى) . عشان كده حقو نضرب عن تناولو لأنو سبب أساسي لما يُعرف (بالكرش) وهو بيزيد من معدلات السمنة والعجب لو كان بالبروميد (سرطان وأحمد شرفي على طول).

• الألبان :

رطل اللبن بقى بالشيء الفلاني … يلا نخليهو.. لأنو الدراسات أثبتت أن تناول الإنسان للبن الأبقار باستمرار قد يكون له أثر سلبي تراكمي لأنه ملوث بالعديد من مسببات وناقلات الأمراض، وقد اثبتت التحليلات أن (اللبن) يحتوي على كميات ضارة من مبيدات الأعشاب، والمبيدات الحشرية والمواد السامة كما أن عدد البكتيريا يتضاعف فيهو كل (20) دقيقة إذا تركته في درجة حرارة الغرفة ! ده (طبعن) غير (البنسلين) القاعدين يكبوهو ليهو وكده !

• الزيت:

لا تحزن عزيزي المواطن لعدم مقدرتك على شراء الزيت الأصبح الرطل بتاعو (محلبية بس) ، فقد تأكد بأنه عند قلي الطعام بالزيوت تتولد مواد تسمى (الجذور الحرة) وهي كيميائيات شديدة التفاعل وتعمل على تدمير الدهون الأساسية المهمة في الغذاء، وهي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والشيخوخة المبكرة، ويمكن أن تدمر العناصر الغذائية مثل فيتامين (و).. إذأ فليذهب الزيت غير مأسوفٍ عليه.

• الشاي:

كباية الشاي ذاتا بقت ما هينة .. نقاطعو طوااالي.. مُش الدراسات أكدت بأن الشاي يسبب فقدان الشهية؟ كما أن الدراسات أكدت بأن شرب الشاي الساخن جداً يؤدي إلى تخريب الغشاء المخاطي للبلعوم والمرئ مما يهيئ الخلايا السرطانية للنمو لدى بعض الأشخاص.. (أها نبقى لي جنس السرطانات دي)؟

• الموز:

كيلو الموز (الكان تحلية الفقراء) برضو طار السماء وبقي مشكله ، بالمناسبة الموز يا جماعة بيتسبّب في اضطرابات المعدة، لأن مادة النشاء الموجودة فيه تقاوم الهضم وتتسبب بعسر الهضم، كما يشجع وجوده في المعدة على تكاثر البكتيريا المؤدية للاسهال (اقتنعتوا)؟

• الطماطم:

(الطماطم) طارت السماء.. سعر الكيلو حصل ميتين ألف جنيه على الرغم من أنها تحتوي على مادة سامة هي النيكوتين (الواحد ده) ، وقد حذرت العديد من مراكز الأبحاث منها لأنهم اكتشفوا أنها سبب من أسباب أمراض المفاصل. (وأنا أقول الكراسي داخل المساجد كترت كده ليه؟).. يلا خلو (الطماطم) عشان تصلوا واقفين ووجع الركب ده يروح!

• الملح:

الملح ذاتو عمل ليهو عظمة وبقى الكيس أبو عشرة ألف جنيه (ما يملح ليهو يومين) يلا نضرب عن شراء الملح لأنو ذاااتو بيسبب ارهاق وتعب الكُلى مما يؤدي إلى ضعف كفاءتها وزياده تناوله تؤدي إلى توترات عصبية وعضلية ونفسية وصداع مستمر وشعور بالقلق والكآبة والضيق والضجر (وأنحنا ما ناقصين ضجر وكده).

• الفول:

الفول (حبيب الشعب) ثبت علمياً يا جماعة الخير أن تناوله قد يصيب الشخص بحالة عدم وضوح الفكر؟ (يعني البلاهة) والسبب هو البروتين الموجود فيه وإذا زادت نسبته يؤدي إلى ارتفاع نسبة (اليوريا)، وهي مادة سامة إن لم يتخلص منها جسم الإنسان فإنّها قد تؤدي في أوقات مُعيّنة إلى الوفاة، يلا بلا فول بلا عدس هو أنحنا ناقصين تبلد؟ (ما كفاية التبلد الأنحنا فيهو ده).

كسرة:

غايتو بقت علينا البقت على الكديسة واللبن الفي (المشلعيب) … الماكلين ليها شنووو؟ الشعب ده مكتوب عليهو ياكل في خاطرو بس !

كسرات ثابتة :

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• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).

• أخبار محاكمة قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير شنووووو؟ (لن تتوقف الكسرة إلا بعد التنفيذ).