الانتقالية بين رومانسية الملوخية وواقعية البامية.. بقلم حسين خوجلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

للفنان التشكيلي العالمي بيكاسو عبارة شهيرة تقول بأن الثورة في أيامها الأولى هي مثل الجبل من بعيد تبدو للناظر كأنها غيمة بنفسجية حتى إذا اقتربت منها تطل الصخور المسننة والمنعرجات المخيفة والدروب المهلكات.

والمتأمل في الفترة الانتقالية يجد أن الثوار قد انطبقت عليهم نظرية الجبل هذه فقد انتقلوا من رومانسية الأمل إلى واقعية الملل.

الساحة للأسف مترعة بالخواء والدماء المؤدية إلى صحارى الإحباط واليأس والرهق.

ونرجو من كل قلبنا ألا يكون موقف الجماهير مثل موقف الزوجة اللا مبالية التي قالت يوماً لجارتها: (لقد اشتهيت وجبة الملوخية فأرسلت زوجي لسوق الخضار لاستجلابها ولكن في الطريق دهسته سيارة مسرعة). فصاحت جارتها في لوعة: (وماذا فعلتي)؟.

فردت في برود: (لقد طبخت بديلاً لها طبقاً من البامية)!.