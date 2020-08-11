مطار الخرطوم أُس البلاء.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يوم أمس تمكنت مباحث مطار الخرطوم من إحباط عملية تهريب مبلغ (350) ألف دولار ، المبلغ كان بحوزة أحد الركاب و قد قام بتقسيمه على أربعة حافظات طعام مثل تلك التي يحمل فيها الأطفال (الساندوتشات) إلى المدرسة وهي مبطنه (بالفويل ) .

الغرض من وضع النقود بالحقائب المبطنة بـ(الفويل) هو التشويش على أجهزة الفحص لمحتويات تلك العلب ، حينها أنتبه موظف الطيران المدني الذي أبلغ عضو المباحث الذي بدوره تابع الأمر حتى تمكنوا من إحباط تهريب المبلغ .

حسناً الخبر جميل ويبعث فينا الأمل أنه مازال هنالك رجال أنقياء يعملون في صمت لأجل الوطن ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف مرت الحقيبة الأولى والثانية والثالثة علماً بأن التي تم ضبطها هي الحقيبة الرابعة ، وبعد إحباط المحاولة تمت مراجعة بقية الحقائب لتأتي المصيبة أنها جميعاً تحوي عملة مهربة .

إذاً من الذي يحمي عمليات التهريب داخل مطار الخرطوم..؟ ، التهريب أشكال وألوان (تهريب عملة -تهريب ذهب – تهريب مطلوبين للعدالة و تهريب آثار ) ، من يحمي هؤلاء..؟.

ولماذا رغم التغييرات الجذرية في المطار باستقدام وجوه جديدة و إبعاد القدامى في الإدارات الأمنية ، لماذا ظلت بعض الأقسام والوحدات عصية على التغيير والإحلال و الإبدال؟ ..

ولماذا رغم أن كل نكبات البلاد تدخل عبر مطار الخرطوم وكل خيرات الوطن تهرب عبر ذات البوابة..؟ لماذا لم تتم إعادة هيكلة المطار و إبعاد المتكلسين في الكراسي لأكثر من عقدين من الزمان..؟.

نحن لا نطالب بمجزرة للكفاءات ولكن نطالب بمحاسبة كل الذين (يعملون أضان الحامل طرشه ) و يغضون الطرف عن عمليات التهريب التي تحدث و بصورة راتبة صباحاً و مساءً .

أفتحوا تحقيقاً شفافاً وواضحاً وملكوا الشعب السوداني الحقائق كاملة غير منقوصة ، وراجعوا حركة الحسابات في البنوك لمن تحوم حوله الشبهات ، راقبوا الهواتف و راقبوا الموظفين المشبهوين أنفسهم..؟ وأستفسروا البنك الذي وضعت ديباجة ورقته على فئة الدولارات..!!

فأذا كان فريق المباحث والجمارك الذي قام بالضبطية قد وجد في يوم واحد هذا المبلغ فكم ياترى عدد عمليات التهريب التي تمت تحت حماية وغطاء البعض..!!

خارج السور :

يجب تحفيز (تيم) المباحث الذي قاد العملية و يجب قبل ذلك التحقيق مع الذين عبرت بين أيديهم الحقيبة الأولى والثانية و الثالثة..!!