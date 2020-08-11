ألحقوا بلدكم يا بشر.. بقلم أحمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

آلمني خبرٌ صاعقٌ أوردته «الصيحة»، كشف عن تلف شحنة ثانية من اللحوم كانت في طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (هو نحنا كان عرفنا الأولى؟!!!)، وذلك بسبب سوء التبريد ومخالفة المواصفات، وعدم مطابقتها لنظم التبريد بمواعين النقل الجوي… وهكذا قد اُبيدت كامل الشحنة وقالت الصحيفة إن الإمارات هي السوق الثاني الذي تتم فيه إبادة لحوم سودانية بعد الكويت..!!.

نهاية الأسبوع الماضي اُبيد صادر اللحوم السودانية بمطار الكويت لذات الأسباب، والآن بمطارات الإمارات، والسبب ضعف التبريد، والنتيجة خسائر فادحة تكبدتها الشركات المصدّرة، وتوقعات بخروج السودان من سوق صادر اللحوم بمنطقة الخليج…

قبل فترة خسر السودان «90» مليون دولار نتيجة لتلف صادر الفول السوداني والسبب سوء التخزين، يحدث كل ذلك وكيلو اللحم في بلادنا يتجاوز الـ»700» جنيه في بعض المناطق، وزيت الفول أصبح أغلى ثمناً من العسل…

(2)

الدولة الفاشلة التي لا تنظر للمستقبل إلا بمقدار ما ينظر المرء إلى أرنبة أنفه هي تلك التي تُصدر منتوجاتها (مواد خام) دون النظر إلى القيمة المضافة التي يمكن أن تُضيفها عملية تصنيع هذه المنتوجات والمحاصيل محلياً، لكن قطعاً فإن الدولة الأفشل هي تلك التي تفشل حتى في تصدير الخام (ياخ انت فاشل حتى في تصدير الخام)!! ..

تقدُم الدول وتنميتها ونهضتها تُقاس بمستوى التفكير في التعاطي مع منتجاتها الوطنية الزراعية والحيوانية والمعدنية، كيف تُصنِّعها محلياً وتضفي إليها قيمة مُضافة تُضاعِف عائدات الإنتاج عشرات المرات وتجلب العملات الأجنبية إلى الداخل، هذا هو مفتاح نهضة الدول…وبالمقابل فإن التخلف يُقاس بالتسابق نحو مضمار تصدير المنتجات كمواد خام، لكن ما بالكم بدولة تفشل حتى في تصدير (الخام) نفسه، فهل بعد الفشل إلا الهلاك..؟!

(3)

يا جماعة ألحقوا بلادكم، يا حُكام يا قادة يا سيادة، يا وزراء، يا ولاة ، يامُفكرين يا علماء ويا قادة الرأي ، ألحقوا بلادكم فإنها تقترب من الهاوية، اضبطوا هذه الفوضى واقطعوا دابرها… سلع استراتيجية تدعمها الدولة بملايين الدولارات من قمح ووقود ونحوهما تُهرَّب الآن إلى دول الجوار..!!… انتاج البلاد من الذهب ما زال يُهرب براً وبحراً وجواً..!!.. الصمغ العربي الذي كان السودان يحتل فيه المركز الأول إنتاجاً وتصديراً يتم تهريبه إلى دول الجوار ، ولهذا يتراجع السودان إلى المركز الرابع لتحل محله الدول التي تستقبل انتاجه المُهرَّب..!!..(نحنا ماشين وين يا جماعة)..!!.

صادراتنا من الثروة الحيوانية التي تفلت من مافيا التهريب تُعاد إلينا بسبب نقص المناعة، ولسوء التدبير نستقبل باخرة بعد باخرة (فشل في الإرسال)..!!.. صادراتنا من اللحوم تُباد في مطارات العالم لضعف التبريد وعدم مطابقة المواصفات العالمية… صادراتنا من الفول السوداني تُباد بسبب سوء التخزين وتُحرم بلادنا الحبيبة من عائداتها…!! فماذا نصدر إذن فما بقى لنا إلا الكلام.. هذه الخيبة وهذا الفشل الإداري رسخت له تجربة الإنقاذ المريرة، وكانت تلك سجيةٌ في الإنقاذيين، لكن للأسف سار عليها قادة التغيير الآن وهم الذين كنا نأمل أن يضعوا حداً لتلك المهازل..( نعمل شنو يا جماعة غلبنا النسوي)…

(4)

قُل لي ماذا بربِّكَ نفعلُ

وحُكامُنا عام بعدَ عامٍ يفشلوا

فلا التغيير ذُقنا حلاوته

وما بالنفس مازال يعتملُ

رحل الطغاة الفاسدون وبقي

خلفٌ على نهجهم عَمِلوا

تلك كانت محاولة جاءت عفواً من خواطر مُعتكرة، وقريحة تُغالب الإحباط والشجون، فليعذرني أهل الشعر وفطاحلةُ اللغة العربية إن كانت هناك أخطاء في الأوزان والموسيقى الشعرية… اللهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.