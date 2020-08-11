لسنا بشامتين…!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

و…. وفشلت مستشارية الخديوي في اقناع الرجل بالاستمرار ، رغم الملاحقات المستمرة ، والاجتماعات ، التوسل والرجاءات ، وحينما فشلت تماما هداها تفكيرها للدفع بلجنة للتطبيع ، (90%) من عضويتها اعضاء في الهئية الاستشارية للخديوي ، ياتي على راس هولاء الفريق عبدالرحمن سرالختم والبقية تابعون للاستشارية باستثناء الامين عبدالمنعم ، راشد صالح ، الفريق يحي ، هولاء هم يريدون (تطبيعا) تحت مظلة الخديوي بعد ان وعدهم الرجل بالدعم اللامحدود .

لا خلاف على تلك اللجنة التطبيعية التي دفعت بها مستشارية الخديوي ، فهولاء اهلة خلص ، لا يمكننا ان نشكك ابدا في هلاليتهم بل معظمعم عمل بمجالس الهلال المتعددة، لكنهم اظهروا انفسهم كأنهم متكالبون على الحكم ، حكم الهلال خلال الفترة المقبلة ، كانوا يظنون انهم حاكمون طالما انهم في الاستشارية ، وبعد ان فقدوا تلك الاستشارية بانتهاء فترة الخديوي باتوا يبحثون لهم عن قدم في الهلال ، لان لجنة التطبيع تعد هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن استمراراهم في الهلال او لجانه المساعده ، بعد ان انحازوا بشكل سافر للخديوي وتركوا معشوقهم الهلال ، وظنوا ان الهلال لا محالة سيهبط الي مصاف اندية الدرجة الاولى ان غادر الرجل كرسي الرئاسة ، ونشهد لهم انهم قاتلوا من اجل ان يستمر لكنهم حققوا فشلا ذريعا ، وبعد الفشل في اقناع الرجل حدثتهم انفسهم تقدم الصفوف الزرقاء لحكم الهلال (ظاهريا) ، اما الحاكم الرسمي في ظل وجودهم حكاما للهلال فهو (الخديوي) للاسف الشديد .

هكذا يخططون ، وهكذا يفكرون ، لكنهم بلا ادنى شك سيفشلون كما فشلوا في اقناع الخديوي ليبقى رئيسا للهلال بحسب موجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، والان بات الهلال رسميا يعيش في فراغ اداري رغم انه يعيش في فراغ اداري منذ السابع والعشرين من يوليو الماضي حينما صرح الخديوي على رؤس الاشهاد انه لن يبقى دقيقة واحدة بعد انتهاء فترة حكمه ، وقد كان .

الان الهلال بلا مجلس ادارة يراعي شئونه الادارية والمالية ، ومن العيب والعار ان يكون ناديا بحجم الهلال الكبير بلا مجلس ادارة لفترة قاربت الاسبوعين ظل فيها المسئولين يمارسون السكون التام غير مبالون بما يحدث للهلال او ما قد يحدث له خلالال الايام المقبلة ، وهنا اعنى وزارة الرياضة الولائية ، فالمدير الجديد لم نسمع له صوتا حتى الان ، والمفوضية صمتت صمت القبور وكأن الهلال تابعا (لتل ابيب ) وليس تابعا لولاية الخرطوم .

النظام الاساسي لنادي الهلال واضح المعالم ، وهو يمنح الوزارة حق الاشراف الاداري على نادي الهلال عن طريق المفوضية الولائية ، لكنه للاسف الشديد لا يرغب في استخدام صلاحياته ، ربما خوفا من الدخول في مواجهة مباشرة مع الاتحاد السوداني لكرة ، الذي ادخل انفه فيما لا يعني وبات قادته على مستوى الرئيس ورئيس اللجنة القانونية كل يوم في تصريح جديد حتى مللنا تلك التصريحات التي لم تود الا لمزيد من الفراغ الاداري لنادي بحجم ومكانة الهلال العظيم .

اخيرا اخيرا ..!

لن نقول انتصرت ولاء البوشي على شداد فحسب ، بل لقنته هزيمة تاريخية ، وهي تدير امورها بثبات وبلا انفعال ، ولا استفزاز وحققت ما سعت اليه وهو تنتزع قرارا بتجديد سريان توقف النشاط الرياضي من اللجنة العليا للطؤاري الصحية ، فشداد طالما ظل يستفز ، ويصرح ويملأ الارض ضجيجا ان لا ولاية علية وعلى اتحاده غير اللجنة العليا للطؤاري ، فهاهي اللجنة المعنية التي تعترف بها اقرت بسريان قرار التجميد فماذا انت فاعل ؟؟؟

الاساءات المتواصلة التي ظل يطلقها- شداد عالمسئولين ومحاولة الاستخفاف بهم- على شاكلة (الوزيرة غير انها- غيرت عفش مكتبها وقامت برفت الموظفين ما عملت- حاجة تانية ) .

او انه- لا يعترف- بوزارة الرياضة ولا وزارة الصحة ولديه- جهتين- فقط- يمكنه- التعامل- معهما- وهي- الامن- ولجنة- الطؤاري- الصحية- .

اخيرا- جدا- ..!

لسنا بشامتين على شداد لكننا لا نقر نهجه المستفز في التعامل مع المسئولين فهذا النهج عفى على الدهر وشرب …ونتمنى منه وهو في خواتيم عمله الرياضى ان يحسن معاملة الغير وان لا يعتقد أنه العالم الوحيد في شئون كرة القدم وان ا يصف غيره بالجهل ويحسن معاملة المسئولين لان الطريقة التي يتعامل بها الآن مع المسئولين طريقه لا تؤدي إلا لمزيد ا من الاحتقان….اذهبوا فأنتم الطلقاء