باب (الخشب) بيزيد في الخريف !!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· في ناس بتزيد في الحكومات (الشمولية)….تعمل ليها (كرش) ، وحديقة قدام المنزل.

· بتبدأ كدا.

· جسمهم بيزيد (فجأة) وثوراتهم وأراضيهم وأفدنتهم الزراعية وأرصدتهم في البنوك عندما يكون الحكم (دكتاتوري).

· وقد يكون هذا امر طبيعي….اصلو (الشمولية)…نظام بتاع فساد.

· لكن تصدقوا انو في ناس بيزيدوا من شدة (النضال) – وقت يعملوا فيها (ابطال)..وانهم حافظين أي حاجة.

· اول حاجة الواحد فيهم يعمل ليه (نضارة).

· نظام بقى ما بشوف من (النضال) الكتير.

· شوية كدا – تلقاه غير (الموبايل) – بدون مناسبة.

· النضال برضو (برستيج).

· شوية كمان تلقاه ركب ليه في (عربية) جديدة وموديل حديث من النوع ابو نضال داك…ولوى خشمو.

· بقى من غير مقدمات بدخل ليه كلمات (انجليزية) في ونستو.

· وكله باسم النضال ومن اجل الوطن.

· في ناس اخطر من (الكيزان).

· وفي كيزان راكبين قدام.

· وزي ما في ناس برفعوا شعارات (الدين) – ويلغفوا بيها …كمان في ناس بترفع شعارات (النضال).

· وبرضو بتلغف.

· النضال برضو فيه (لغف)…و (لهط).

· والله الزول وقت يكون (مثقف) و (مناضل)..وفاسد ..بكون اخطر من (الكوز).

· اعملوا حسابكم.

· ما تشوفوا الشعارات دي ساكت.

· في شعارات بتكون مرفوعة من اجل (اللغف).

· شعارات (مرصوصة) ديكور.

· الانتهازية موجودة في أي حتة.

· والفساد – ما عندو وطن…ولا حزب.

· السلطة تفسد الجميع.

· على العموم – دا كلام قلنا نقولوا ليكم كدا من (الصباح).

· عشان تكونوا عارفين.

· ما في زول يغش ليه زول تاني.

· الرهان على (الوعى).

· والحمدلله الزمن دا أي زول بقى (واعي).

· والناس كلها عارفة أي شيء.

· ما في زول (غشيم).

· ما في زول (مسكين).

· الاخبار بتجيك لغاية عندك.

· اهلنا بقولوا ليك الزول ما تشكرو قدامو – رأسو بيبقى كبير!!.

· علاقة الشكر بالرأس الكبير شنو؟.

· ما عارف.

· في حاجات كدا ..لقيناها موضوعة.

· لقيناها قدامنا.

· وما سألنا منها.

· مشينا عليها طوالي.

· ناس الجيش عندهم عقوبات وجزاءات للزول البخالف التعليمات ..بقولوا ليك الزول دا (رأسو بقى كبير) – يعني عاوز شغل وحساب.

· الرأس الكبير في الجيش مشكلة.

· ناس الجيش جنهم وجن الزول الرأسو كبير.

· وبيني وبينكم (الشكر) بخلي الزول رأسو يكبر.

· يوم في زول شكروه قدامنا ..ما عرف يطلع من الديوان لمن فتحنا الضلفة التانية في الديوان عشان يطلع.

· واي زول بريد الشكر.

· الشفع ..لمن تشكر واحد فيهم بحس بالفرحة..ورأسو بيكبر.

· وطالما الامر حدث عند (الاطفال) فذلك يعني ان الشيء (غريزة) في النفس البشرية.

· وكلنا ما بندور (النقد).

· ما بنقبل زول يقول لينا كلمة.

· ولا بنستحمل.

· عاوزين (الشكر) على طول.

· في الخريف – ابواب (الخشب) بتزيد.

· الباب فجأة كدا ما يقفل معاك.

· ويعمل ليه (صوت).

· فيزيائيا طبعا الخشب بشرب الموية بتقوم (خلياه) الخشبية تتمدد او الجزئيات (الانتخشبية) او حاجة من هذا القبيل.

· الكلام دا بقولوا ليكم ساكت ..ما كلام (علمي).

· عشان ما تقعدوا تشرعوا.

· ما تمسكوها لي…وتقعدوا تضيقوني وتقيفوا لي في حلقي.

· عندنا زول في الحلة ..اي حاجة تقولها ينط ليك في حلقك.

· لو عاوز تصلح ليك (فول)..بنط ليك في (حلقك).

· قاعد كدا بس.

· أي معلومة او خبر تطرحو على المجموعة يقوم يصححك ويطلعك أي كلام.

· لو قلت ريال مدريد فاز 1 / صفر ..يقول ليك ايوا ..بس في ضربة جزاء مفروض تحتسب ضد الريال.

· لو قلت ليه كيلو اللحمة بقى 800 جنيه ..بقول ليك بي 700 بتلقى.

· وهو بعمل الكلام دا من منطق (علمي) و(ثقافي) – المعني هو فاهم أي حاجة ..وما في شيء بتفوتو.

· عارف أي حاجة…(هو في حد بعرف اكتر من الحكومة).

· هو بعمل هذه الاشياء ليس من اجل (التصحيح) ولكن من اجل ان يطلعك (غلطان) ، وبتقول أي كلام.

· رغم انو الكلام البصححك بيه – ما فيه كلمة واحدة صحيحة.

· الزول دا لمن يسمعك بتقول اشتريت ليك (خروف) للضحية بي (17) الف ..بقول ليك غشوك …والله نوع خروفك دا (التنح ود جضل) جابو بـ (9) الف جنيه.

· ويغيظ اكتر ..ويقول ليك …كمان اكبر من خروفك.

· انا مالي ومال (التنح ود جضل).

· انتوا بتجيبوا الاسماء دي من وين؟.

· وفي الاساس لا في خروف بالسعر دا …ولا في زول اسمو (التنح ود جضل).

· لكن تقول شنو؟.

· ما بتقدر تقول حاجة.

· تسكت.

· بمناسبة (الخرفان) دي …وبما ان ايام العيد مازالت ممتدة …وفي ناس لسه (لحمتهم) في التلاجة …عندنا زول قال لي اولادو ..يا اولاد انا موش كل سنة بقول ليكم اشتريت ليكم الخروف ….وما بقدر اشتري ليكم معاه (ليمون)…عشان الليمون في عيد الاضحي بطير السماء.

· الليمون تجيبو امكم.

· تصرف.

· اولادو قالوا ليه بحليل يا حاج.

· الحاج قال ليهم : اها السنة دي بعكس ليكم الحكاية بجيب ليكم (الليمون) – لكن والله (الخروف) ما بقدر اجيبو ليكم.

· اتصرفوا بي طريقتكم.

· انتوا شفتوا (الليمون) بقى غالي كيف؟.

· ما عشان الضحية.

· ما عشان (مرارة) الخروف.

· ابدا.

· الليمون بقى غالي عشان (مرارة) وزارة الشباب والرياضة – العاوزين يعلقوا لينا النشاط الرياضي.

· وعاوزين يتدخلوا في القرار الفني.

· القرار دا ممكن نقبل بيه لو طلع من وزارة الصحة ولجنة الطوارئ …لكن اذا طلع القرار(الصحي) من وزارة الشباب والرياضة – يبقى لا سقطت ولا شافت السقوط.

· نفس الشيء.

· والتدخلات.

· وامانة المؤتمر الوطني.

· والمفوضية.

· وزيرة الشباب والرياضة تراجعت وقت لقت كمال شداد مصر ..وقررت تكون ليها لجنة عشان تعمل برتوكول لعودة النشاط الرياضي.

· اها نبقى على (البرتوكول).

· انا فوق …وفي عنوان العمود موش كلمتكم عن (باب الخشب).

· اها في الحكومة الانتقالية دي في ناس زي (باب الخشب)..بيزيدوا في الخريف.

· ورأسهم بيكبر في الشكر.

· موضوع (النضال) دا برضو فيه (زيادات).

· زي حميدتي.

· ومدني عباس مدني.

· وفيصل محمد صالح.

· وولاء البوشي.

· الناس ديل كلهم زي (باب الخشب).

· بتمددوا في حتة ما حتتهم …وبعطلوا الحركة والسير.

· ولاء البوشي عاوزة تعلق لينا النشاط الرياضي.

· طيب يا ولاء البوشي عليك الله انتي لو عملتي كدا يبقى فرقك شنو من امانة المؤتمر الوطني في الرياضة؟.

· فرقك شنو من اليسع وابوهريرة حسين وحاج ماجد سوار.

· ما عاوز اصل معاك لغاية عبدالحي بوسف.

· عاوز اقيف هنا بس …وامشي من الحتة دي – عشان الموضوع ما بيستحق اكثر من ذلك.

· ولاء البوشي عليها ان لا تبحث عن وجودها في الدخول مع صراع مع الدكتور كمال شداد – فقط من اجل الظهور.

· بعدين بعد الثورة …ما حلوة يكون هناك مسؤول او وزير …شغال بالتحريش.

· الكلام دا غلط.

· الكلام دا يمشي قبل الثورة.

· لكن الآن …ما في أي طريقة للكلام دا.

· خلاص…نحن فترنا من الكلام دا.

· …………..

متاريس

· انتوا اخو حميدتي ح يجي الهلال ويكون في لجنة التطبيع؟.

· سمعنا الكلام دا.

· يعني تاني (الحكم) البيظلم الهلال …ناس (الدعم السريع) بيرفعوه في (تاتشر).

· والله نحن الهلالاب ما بنقبل بالكلام دا.

· ولا عاوزنو.

· شوفوا (دعمكم السريع) بعيد من الهلال.

· خلوا لينا هلال الشعب …وهلال الحركة الديمقراطية بعيد من القوات النظامية.

· القوات النظامية محتاجين ليها في حتات تانية.

· دا ما مكانها.

· ………

· ترس اخير : ناس الارصاد لو شافوا (عيونك) ديل ..بيدعوا للحيطة والحذر..أنا عارفهم ..طبعهم كعب…ومطرة ساكت بتجهجهم وتوقف حالهم.