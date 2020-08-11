الفريق مرفوض.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بالأمس قدمت لجنة الكاردينال الاستشارية قائمة للدكتور كمال شداد تتضمن عددا من الشخصيات لتعيينها كلجنة تطبيع للنادي بعد أن قرر الكاردينال الرحيل نهائيا

* بدا نقول بأن هذه اللجنة لا تمثل جماهير الهلال ولا تملك الحق في أن تكون وصية عليه

* هذه اللجنة انتهت مهامها بنهاية عهد الكاردينال ونستطيع أن نؤكد بأنها لجنة عشوائية ليس لها اي سند قانوني في النظام الأساسي للنادي

* ويحمد للدكتور كمال شداد أنه تعامل معهم بروح واخلاق أهل الهلال وهو العالم بخبايا وأسرار هذا الكيان الممتد والعريض

* رغبة دكتور شداد في إشراك جميع اهل الهلال وبتنظيماته المختلفة في المشاركة في لجنة التطبيع تؤكد حرصه علي استقرار الهلال بعيدا عن الصراعات والخلافات

* الفريق عبد الرحمن سر الختم مع احترامنا له كجنرال كبير في القوات المسلحة وكان ووزيرا للدفاع سابقا لكنه ليس رجل المرحلة في الهلال

* الكاردينال وبذكاء شديد ترك الهلال بالباب ويريد أن يواصل سيطرته وسطوته ويفرض قراره بالشباك وهو يدفع برئيس لجنته الاستشارية

* الفريق عبد الرحمن سر الختم جاء رئيسا للهلال قبل ١٧ عاما بالتعيين ووجد المناخ مهيأ للنجاح ونستطيع أن نحكم بأن تلك الفترة كانت من أجمل وازهي فترات الهلال في مجال المنشأت وفريق الكرة

* وجد مجلس سر الختم أموالا طائلة من العضوية وبها حقق هذه النجاحات ولكن عودته هذه المرة بضمانات من الكاردينال لتسيير النادي غير كافية ابدا

* الكاردينال ترك الهلال غارقا في الديون وحقوق ومرتبات الاعبين والأجهزة الفنية والموظفين ولو كان الرجل حريصا علي مصلحة الهلال كما يدعي لقام بسداد هذه المستحقات قبل ذهابه

* الرهان علي جواد كردنة الخاسر سيقود الهلال المحرقة *الظروف تغيرت والطموحات والآمال اصبحت أكبر وللاسف الفريق المدهش بكل تاريخه في الهلال أرتضي أن يقود مجموعة رجال همهم كسير التلج للكاردينال

* كنا نحترم رجال الهيئة الاستشارية لو انهم تواضعوا وجلسوا مع التنظيمات الهلالية لاختيار لجنة توافقية تجنب النادي الصراعات والخلافات

* أهل الهلال توافقوا وتواثقوا علي تشكيل لجنة تمثل جميع الكيانات والتنظيمات ولا مجال للمدهش

* الغريب في الأمر أن تنظيم الصدارة الذي كان ينتمي إليه الفريق عبد الرحمن رفض رفضا قاطعا عودته مرة اخري للتنظيم وبالتالي يبقي ترشيحه في هذا الوقت غير مرغوب فيه ومرفوض من كافة أهل الهلال

* لا ندري سر تأخر اللجنة التي اختيرت من اجتماع نادي الشرطة لتشكيل المجلس الجديد وفي كل يوم يمر علي الهلال يكون الثمن غاليا في ظل الفراغ الإداري

اتجاهات اخيرة

* القائمة التي قدمها الخندقاوي برئاسته للاتحاد العام غير مقنعة لادارة الهلال خاصة بعد أن أعلن مولانا كلبو بأنه لم يتم استشارته للعمل في المجلس

* والحبيب عبد الرحمن نمر هو الآخر أعلن عن زهده وعدم رغبته وبالتالي يبقي الخيار الوحيد للخندقاوي هو قبول المشاركة مع بقية التنظيمات الاخري

* يتوقع أن يعقد مجلس الاتحاد العام عصر اليوم اجتماعه الطارئ لمناقشة مستجدات قرار لجنة الطوارئ بتعليق النشاط الرياضي

* قرار الوزيرة ولاء البوشي بتكوين لجنة لإعداد ومراجعة البرتوكول الصحي لعودة النشاط الرياضي هو تأكيد علي ان الوزارة ليست ضد استئناف النشاط