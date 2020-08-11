مكانيكي داخل ومكانيكي مارق !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* قبل سنوات كان لي (جهاز مسجل أحمر اللون) .

* المسجل ده (بصلحو) في السوق يوم (الوقفة) وبيخسر تالت يوم .

* بيشتغل أول يوم في العيد وتاني يوم و(بيخسر) تالت يوم في العيد العصر .

* أول ما يخسر برفعو في رأس الدولاب ، وبنزلو يوم الوقفة الجاية وهكذا .

* مرتين المسجل ده كان بيخسر لي في (الخالدي) .

* أول يوم بسمع عثمان حسين ، وتاني يوم بسمع محمود عبد العزيز ، وتالت يوم بسمع الخالدي .

* وحكمة الله المسجل ما بيخسر إلا في يوم الخالدي .

* قلت يمكن المشكلة في (تالت يوم) .

* تاني قلت المشكلة يمكن تكون في الخالدي .

* آخر مرة شلت المسجل وفي (بطنو) الخالدي .

* وديتو للصنايعي وحكيت ليهو القصة .

* فرتقو وشافو وقال لي المسجل ده ما فيهو مشكلة .

* المشكلة ما في الخالدي ولا في تالت يوم .

* قلت ليهو طيب المشكلة وين ؟

* قال لي المشكلة في (اللون) .

* المشكلة في لون المسجل.

* وبالفعل (غيرت اللون) ، المسجل لونو أحمر غيرتو بواحد لونو أسود ودفعت فرق .

* ومن اليوم داك تاني المسجل ده ما خسر والحمد لله.

* وبما أن ذلك كذلك فنحن نقول لمحمد الرشيد (غير اللون) .

* لو ما غيرت اللون يا ود الرشيد ح تقضيها تمهيدي ووصافة لحدي ما تعتزل .

* استفيد من (المسجل) وأكسب زمنك حتى لو تدفع فرق .

* فهم برضو .

* زارت الهيئة الإستشارية رئيس الإتحاد العام وابلغته ممانعة المجلس السابق ورفضه الإستمرار.

* الإستشارية رفعت عديد الأسماء من أجل إعلان لجنة تطبيع يدعمها الكاردينال لفترة أربعة الشهور .

* وهي خطوة موفقة وسيكون لها ما بعدها .

* يشكر الكاردينال على روح التعاون رغم أن دعمه سيكون مشروط بالموافقة على القائمة التي طرحتها الهيئة الإستشارية.

* أما إذا تم الإعلان عن قائمة أخرى بخلاف قائمة الإستشارية لن يدعمها الكاردينال أو هكذا تفهم.

* وإذا دعم (كتر خيرو) وكان ما دعم يسلم نضيف وبرضو كتر خيرو .

* أعتقد الهلال الآن بحاجة إلي استقرار سيما وأن التسجيلات تقترب أكثر من أي وقت مضى .

* هذه فترة انتقالية نقبل فيها بأي مجموعة على أن يستعد الجميع للانتخاب القادمة .

* التوافق والتراضي الهلالي في هذا التوقيت تفرضه المصلحة .

* ومن يريد حكم الهلال فإن الإنتخابات غير بعيدة .

* وربنا يصلح الحال .

* كلما أتذكر أن المريخ به مدافع إسمه صلاح نمر تجدني مطمئن على لقب الدوري .

* صلاح نمر يمنحنا كثير من الأمل حتى عندما يتملكننا اليأس.

* اللهم كتر من أمثال صلاح نمر بالمريخ .

* اللهم اجعل في كل خانة بالمريخ صلاح نمر .

* اللهم احفظه من الإصابات والبطاقات الملونة.

* على فكرة .. صلاح نمر أول لاعب في تاريخ كرة القدم (ينعس) والمباراة شغالة .

* وقد كان ذلك في البطولة العربية عندما فتح صلاح نمر (خشمه) متثائبا أثناء المباراة في لقطة كادت أن تقتل معلق المباراة من شدة الضحك.

* الله يكتر من امثالك في المريخ .

* بمناسبة المريخ .

* في حلتنا كان لنا (جار) طيب خالص .

* جارنا ده عندو عربية (نادر جدا) تشوفها (جارية في الشارع) .

* (٢٤) ساعة العربية جوة البيت (خسرانة) .

* واليوم كلو (مكانيكي داخل ومكانيكي طالع) .

* والعربية واقفة .

* المكنيكي بيجي للعربية في البيت أكتر مما العربية بتطلع من البيت .

* والله صحي .

* اتذكرت جارنا ده وأنا أشاهد بالأمس المريخ وهو يستقبل مدربه الجديد .

* المريخ .. (مدرب داخل ومدرب طالع) والفريق قاعد في البيت .

* جابوا المسلمي قبل كورونا بأيام وشاتوهو برة أثناء كورونا .

* الآن جابوا جمال قبل نهاية كورونا والخوف يشيلوا جمال قبل بداية الدوري .

* نادي ببدل في المدربين والنشاط واقف .

* فعلا حاجة غريبة .

* المدرب بيجي يأكل ويشرب ويلف في الخرطوم ثم تتم إقالته قبل أن ينزل الملعب .

* غايتو جنس غايتو .

* ونركب صافنات ونجيبة (شلكاوية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* ومن حور الجنان أم انت من ……. (التمهيداب) ؟