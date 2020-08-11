مكانيكي داخل ومكانيكي مارق !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* قبل سنوات كان لي (جهاز مسجل أحمر اللون) .
* المسجل ده (بصلحو) في السوق يوم (الوقفة) وبيخسر تالت يوم .
* بيشتغل أول يوم في العيد وتاني يوم و(بيخسر) تالت يوم في العيد العصر .
* أول ما يخسر برفعو في رأس الدولاب ، وبنزلو يوم الوقفة الجاية وهكذا .
* مرتين المسجل ده كان بيخسر لي في (الخالدي) .
* أول يوم بسمع عثمان حسين ، وتاني يوم بسمع محمود عبد العزيز ، وتالت يوم بسمع الخالدي .
* وحكمة الله المسجل ما بيخسر إلا في يوم الخالدي .
* قلت يمكن المشكلة في (تالت يوم) .
* تاني قلت المشكلة يمكن تكون في الخالدي .
* آخر مرة شلت المسجل وفي (بطنو) الخالدي .
* وديتو للصنايعي وحكيت ليهو القصة .
* فرتقو وشافو وقال لي المسجل ده ما فيهو مشكلة .
* المشكلة ما في الخالدي ولا في تالت يوم .
* قلت ليهو طيب المشكلة وين ؟
* قال لي المشكلة في (اللون) .
* المشكلة في لون المسجل.
* وبالفعل (غيرت اللون) ، المسجل لونو أحمر غيرتو بواحد لونو أسود ودفعت فرق .
* ومن اليوم داك تاني المسجل ده ما خسر والحمد لله.
* وبما أن ذلك كذلك فنحن نقول لمحمد الرشيد (غير اللون) .
* لو ما غيرت اللون يا ود الرشيد ح تقضيها تمهيدي ووصافة لحدي ما تعتزل .
* استفيد من (المسجل) وأكسب زمنك حتى لو تدفع فرق .
* فهم برضو .
* زارت الهيئة الإستشارية رئيس الإتحاد العام وابلغته ممانعة المجلس السابق ورفضه الإستمرار.
* الإستشارية رفعت عديد الأسماء من أجل إعلان لجنة تطبيع يدعمها الكاردينال لفترة أربعة الشهور .
* وهي خطوة موفقة وسيكون لها ما بعدها .
* يشكر الكاردينال على روح التعاون رغم أن دعمه سيكون مشروط بالموافقة على القائمة التي طرحتها الهيئة الإستشارية.
* أما إذا تم الإعلان عن قائمة أخرى بخلاف قائمة الإستشارية لن يدعمها الكاردينال أو هكذا تفهم.
* وإذا دعم (كتر خيرو) وكان ما دعم يسلم نضيف وبرضو كتر خيرو .
* أعتقد الهلال الآن بحاجة إلي استقرار سيما وأن التسجيلات تقترب أكثر من أي وقت مضى .
* هذه فترة انتقالية نقبل فيها بأي مجموعة على أن يستعد الجميع للانتخاب القادمة .
* التوافق والتراضي الهلالي في هذا التوقيت تفرضه المصلحة .
* ومن يريد حكم الهلال فإن الإنتخابات غير بعيدة .
* وربنا يصلح الحال .
* كلما أتذكر أن المريخ به مدافع إسمه صلاح نمر تجدني مطمئن على لقب الدوري .
* صلاح نمر يمنحنا كثير من الأمل حتى عندما يتملكننا اليأس.
* اللهم كتر من أمثال صلاح نمر بالمريخ .
* اللهم اجعل في كل خانة بالمريخ صلاح نمر .
* اللهم احفظه من الإصابات والبطاقات الملونة.
* على فكرة .. صلاح نمر أول لاعب في تاريخ كرة القدم (ينعس) والمباراة شغالة .
* وقد كان ذلك في البطولة العربية عندما فتح صلاح نمر (خشمه) متثائبا أثناء المباراة في لقطة كادت أن تقتل معلق المباراة من شدة الضحك.
* الله يكتر من امثالك في المريخ .
* بمناسبة المريخ .
* في حلتنا كان لنا (جار) طيب خالص .
* جارنا ده عندو عربية (نادر جدا) تشوفها (جارية في الشارع) .
* (٢٤) ساعة العربية جوة البيت (خسرانة) .
* واليوم كلو (مكانيكي داخل ومكانيكي طالع) .
* والعربية واقفة .
* المكنيكي بيجي للعربية في البيت أكتر مما العربية بتطلع من البيت .
* والله صحي .
* اتذكرت جارنا ده وأنا أشاهد بالأمس المريخ وهو يستقبل مدربه الجديد .
* المريخ .. (مدرب داخل ومدرب طالع) والفريق قاعد في البيت .
* جابوا المسلمي قبل كورونا بأيام وشاتوهو برة أثناء كورونا .
* الآن جابوا جمال قبل نهاية كورونا والخوف يشيلوا جمال قبل بداية الدوري .
* نادي ببدل في المدربين والنشاط واقف .
* فعلا حاجة غريبة .
* المدرب بيجي يأكل ويشرب ويلف في الخرطوم ثم تتم إقالته قبل أن ينزل الملعب .
* غايتو جنس غايتو .
* ونركب صافنات ونجيبة (شلكاوية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* ومن حور الجنان أم انت من ……. (التمهيداب) ؟
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